Сейсмолог призвала россиян готовить тревожный чемоданчик

Жителям сейсмически активных регионов России нужно всегда иметь при себе так называемый тревожный чемоданчик с предметами первой необходимости, а также знать базовые правила поведения при землетрясении. Такое заявление сделала в среду, 11 марта, старший научный сотрудник лаборатории исследования региональной сейсмичности Геофизической службы РАН, кандидат физико-математических наук Анастасия Зверева.

Комментарий эксперта последовал за землетрясением в Сочи — Зверева подчеркнула, что город расположен в сейсмически активной местности.

Ощутив подземные толчки, необходимо по возможности покинуть помещение и держаться подальше от стен зданий. Если же человек находится в помещении далеко от путей эвакуации, важно быстро найти наиболее безопасное место – например, под столом, желательно устойчивым и массивным, или в дверных проемах. Категорически нельзя стоять у стен, окон, шкафов.

Специалист также попросила всех, кто ощутил подземные толчки, пройти анкетирование на сайте Геофизической службы РАН — это даст сейсмологам сведения о произошедшем землетрясении и поможет корректно оценить уровень сейсмической опасности, сообщает РИА Новости.

Ранее жители Камчатки, пережив очередную серию мощных подземных толчков, поделились впечатлениями. Один из местных жителей отметил, что в таких ситуациях есть лишь два варианта: "Либо они (толчки) начинают стихать, либо это только начало, и они начинают увеличиваться. Естественно, когда они увеличиваются — это эвакуация, мы бежим".

Между тем ученые предрекли Соединенным Штатам крупнейшую природную катастрофу в истории — речь идет про мегаземлетрясение. Профессор Университета штата Орегон Крис Голдфингер пояснил, что опасность исходит от разлома в тектонической плите Хуан-де-Фука в зоне субдукции Каскадия. Это гораздо опаснее и страшнее, чем риски землетрясения в районе калифорнийского разлома Сан-Андреас.