Мама больной раком Лерчек: "Не забирайте наше драгоценное время"

У блогера Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, обнаружили рак желудка сразу после рождения четверного ребенка. Тревожные новости сообщил возлюбленный Леры, танцор Луис Сквиччиарини.

Рак уже распространился по всему организму — найдены метастазы в легких, а несколько позвонков начали разрушаться. Сквиччиарини призвал всех неравнодушных молиться за Чекалину, ведь драгоценное время для лечения потеряно, и спасти блогера теперь может лишь чудо.

Сейчас Валерия находится дома. Блогера мучают невыносимые боли, лекарства не помогают. Появились данные, что Чекалин пытается договориться о лечении у известного китайского онколога, но для этого врач должен приехать в Россию.

Слухов вокруг болезни Лерчек с каждым днем становится все больше, поэтому журналисты "Комсомольской правды" решили связаться с семьей блогера. Они смогли дозвониться до мамы Валерии. Однако женщина отказалась давать комментарии. При этом, как отмечает "КП", голос ее казался измотанным.

"Можно мне, пожалуйста, не звонить? Правда, отвлекаете, забираете у меня драгоценное время. Я никаких комментариев давать не буду по сложившейся ситуации. Пожалейте, пожалуйста, время, которое я провожу со своей дочерью", — заявила мать Лерчек Эльвира Феопентова.