Чудо не произошло: одного из пропавших в Звенигороде детей нашли мертвым

Одного из трех школьников, которые пропали в подмосковном Звенигороде еще 7 марта, обнаружили мертвым.

Как уточнила представитель Главного следственного управления СКР по Московской области Ольга Врадий, тело одного из пропавших мальчиков нашли в 800 метрах от места, где дети провалились под лед.

7 марта двое мальчиков и девочка встретились в одном из дворов Звенигорода, отправились погулять в направлении лесопарковой зоны и исчезли.

МЧС сообщило в своем Telegram-канале, что детей ищут порядка 130 человек с использованием 46 единиц техники. Работу поисковых групп осложняют вскрытие реки и движение льда, низкая температура воды. С обнаружением тела одного из пропавших мальчиков операция не прекращается — поиски продолжены.

При этом неподготовленных граждан просят не пытаться искать детей самостоятельно: ситуация в акватории реки Москва оценивается как небезопасная из-за ледохода и паводка. Сил и средств на месте проведения поисково-спасательной операции достаточно, сообщает ТАСС.