"От любого громкого звука мы подпрыгивали": Анна Заворотнюк рассказала, как бежала из Дубая в Москву

Старшая дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк живет на две страны. В России у Анны остались брат, сестра и бабушка, а в Арабских Эмиратах — муж.

Когда ОАЭ подверглись обстрелам из-за операции США и Израиля в Иране, Заворотнюк-младшая с сыном и мужем была в Дубае. Анна делилась, что ей очень тревожно. В итоге семья решила вернуться на Родину.

Анна вышла на связь с подписчиками в личном блоге и сообщила, что вместе с сыном и мужем благополучно добралась до Москвы. По словам модели, в Дубае она едва не довела себя до нервного срыва.

"Мы дома. Последние дни было, правда, очень тревожно. Даже не столько из-за конкретных событий, сколько из-за постоянного напряжения, психика уже не справлялась, от любого громкого звука буквально подпрыгивали. В какой-то момент просто приняли решение, что лучше улететь", — написала Заворотнюк-младшая в своем блоге.

Анна отметила, что перелет прошел хорошо, хотя была задержка примерно на 3 часа, а после лайнер долго не могли взлететь, потому что из-за обстрела закрыли воздушное пространство ОАЭ.

"В тот момент тоже было довольно тревожно. Но, слава Богу, долетели. В итоге перелет занял около 10 часов вместо обычных 5:30", — заключила Заворотнюк.