Трампу стало больше не на что нацеливаться в Иране. Война скоро закончится?

Война с Ираном закончится "скоро", потому что в стране уже "практически не на что больше нацеливаться", заявил в разговоре с порталом Axios президент США Дональд Трамп.

По словам главы Белого дома, война закончится тогда, когда он захочет.

Также Трамп объявил, что идет война "отлично". Более того, США и Израиль "значительно опережают график".

По словам президента США, Иран враждебен не только по отношению к Израилю и США, но и ко всем странам Персидского залива, а также ко всему региону Ближнего Востока, считает он.



