Великобритания готова руками своих марионеток перевести конфликт на Украине на принципиально новый уровень с точки зрения разрушений и человеческих жертв. Об этом заявило в среду, 11 марта, российское Министерство иностранных дел.

Ведомство напомнило, что удар по Брянску 10 марта был нанесен с применением порядка семи дальнобойных британских ракет Storm Shadow. Количество жертв этого теракта достигло семи человек, несколько десятков человек получили травмы и ранения.

Говоря о роли Лондона в этой атаке, МИД России указывает, что применение британских систем вооружений происходит на фоне активизации политико-дипломатических усилий по урегулированию украинского кризиса. Цель западных столиц очевидна: посредством масштабной провокации с гражданскими жертвами сорвать мирный процесс и добиться эскалации боевых действий.

Москва требует от ООН и других профильных структур адекватно оценить очередную бандитскую вылазку киевского режима и нарушение им норм международного гуманитарного права. Молчание будет восприниматься как потакание преступной деятельности утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского и его кукловодов, стремящихся к эскалации конфликта, подчеркивается на официальном сайте МИД России.

Ранее предводитель киевского режима Владимир Зеленский цинично высказался об ударах по Брянску и его мирным жителям: "Главком Сырский рассказал мне, что операция прошла успешно".

В Кремле подчеркнули: спецоперация для того и проводится, чтобы лишить националистический киевский режим возможности предпринимать "подобные варварские действия". Что касается ответной реакции на теракт киевского режима против мирного населения Брянска и на соучастие в этом преступлении Лондона, "это будут наши военные решать".