Российская армия нанесла новые удары по объектам вражеского ВПК в украинском тылу. Приходят сообщения о взрывах в Сумах и Харькове, прилетах "Граней" в Николаевской области. Это ответ на террористические атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре нашей страны.

В ходе спецоперации подразделения группировки "Север", обеспечивая безопасность курского приграничья, установили контроль над селом Червоная Заря. За сутки ВСУ потеряли около 1400 боевиков.

В зоне ответственности группировки "Север" экипаж вертолета Ка-52М поразил личный состав и бронетехнику противника. "Аллигатор" авиационными ракетами нанес точные удары по разведанным целям.

А расчет самоходки "Мста" поразил опорник и пункт управления вражескими БПЛА, который боевики разместили в заброшенном доме. Артиллеристы и другие подразделения 44-го армейского корпуса продолжают расширять полосу безопасности у наших границ в Сумской и Харьковской областях.

А операторы беспилотных систем группировки "Восток" сорвали воздушную разведку ВСУ в Запорожской области. Ими были обнаружены и ликвидированы коптеры самолётного типа FOG-33, "Фурия", Sparrow, "Лелека-100" и "ГОР", которые направлялись к нашим передовым рубежам.

Бойцы автобронетанковой службы группировки "Центр" продолжают бесперебойную поставку техники для наших подразделений, а при необходимости оперативно вывозят вышедшее из строя вооружение для ремонта. На погрузку БМП-2 на тяжелый колесный тягач уходит всего несколько минут. Работы идут под прикрытием мобильных огневых групп, которые контролируют обстановку и отражают атаки дронов противника.