"Газпром": ВСУ 12 раз атаковали инфраструктуру "Голубого потока" и "Турецкого потока"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают регулярные воздушные атаки на инфраструктуру черноморских газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток". Об этом рассказали в среду, 11 марта, в пресс-службе "Газпрома".

Как уточнили в компании, 11 марта в очередной раз средствами воздушного нападения был атакован объект газотранспортной инфраструктуры на юге России — компрессорная станция "Русская".

"Газпром" подчеркнул в своем Telegram-канале, что за последние две недели, с 24 февраля, объекты компании подвергались атакам со стороны украинских националистов 12 раз. Речь идет про критически важную энергетическую инфраструктуру, которая обеспечивает надежность экспортных поставок газа по газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток".

27 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что российские спецслужбы располагают информацией о подготовке киевским режимом диверсий на черноморских газопроводах. Информация о планах Украины устроить диверсионные акты на "Голубом" и "Турецком" потоках неоднократно доводилась до турецких коллег, подчеркнули в Кремле.

До того президент России Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности высказывался о намерениях противника устроить подрыв газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток".