ПВО сбила 80 дронов ВСУ над российскими регионами в ночь на 12 марта

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. Дежурные средства ПВО в течение минувшей ночи сбили 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили: большая часть дронов – 30 – перехвачено и уничтожено над территорией Краснодарского края. Над Крымом ликвидировано 14 беспилотников, десять дронов уничтожено над Ростовской областью, еще 8 - над акваторией Черного моря. По пять БПЛА сбито над Брянской и Белгородской областями, три - над территорией Курской области. По два дрона ВСУ уничтожено над Калужской областью и акваторией Азовского моря, еще один беспилотник сбит под Воронежем.

Оперштаб Краснодарского края сообщил о возгорании, которое возникло в Тихорецком районе в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территорию нефтебазы. Огонь распространился на площадь 150 квадратных метров. Пожар тушат 83 спасателя, жертв и пострадавших нет.