Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые примеры профессионализма наших бойцов в зоне СВО. Гвардии ефрейтор Сергей Войнов сорвал попытку скрытного манёвра ВСУ. Во время воздушной разведки Сергей обнаружил перемещение боевиков вдоль лесополосы и передал координаты артиллеристам. Точными ударами враг был уничтожен.

Гвардии ефрейтор Кирилл Феоктистов в ходе наступления штурмовиков оперативно установил ретранслятор радиостанции и обеспечил устойчивую связь между передовыми отрядами. Наши бойцы подавили нескольких опорных пунктов противника.