Комитет Госдумы одобрил обязанность детей мигрантов покинуть Россию в 18 лет

Комитет Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении поправки в законодательство, ужесточающие требования к трудовым мигрантам.

Как поясняет ТАСС, речь идет о норме, предусматривающей обязанность детей мигрантов покинуть Россию в течение 30 дней после достижения 18 лет. Исключение сделают для тех, кто после совершеннолетия оформит патент на работу в России или получит иные основания остаться на территории нашего государства.

Предусмотрен также запрет выдавать или продлевать трудовой патент мигрантам с доходами ниже прожиточного минимума. Чтобы следить за ситуацией, налоговые органы должны будут оперативно передавать в МВД сведения о доходах иностранцев в России. Соответственно, мигранты обязаны будут официально отчитываться о заработках перед российскими властями.

Наконец, законопроект требует аннулировать вид на жительство или разрешение на временное проживание, если мигрант отработал меньше десяти месяцев в течение года после получения ВНЖ или РВП, сообщает РИА Новости.

Между тем председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил в своем Telegram-канале, что с марта российские работодатели вправе расторгать трудовые договоры с мигрантами не только для соблюдения федеральных, но и региональных ограничений. Это очередной шаг по наведению порядка в миграционной сфере, отмечал политик.

Сенатор Андрей Клишас подчеркивал, что приезжающие в Россию иностранцы должны вносить свою лепту в жизнь российского общества и не быть исключительно потребителями. Как отметил член Совета Федерации, мигранты "должны приезжать жить вместе с нами, а не вместо нас", поэтому нужно создать для них специальный правовой режим.