Место сборной Ирана по футболу на чемпионате мира должна занять сборная России. Такое мнение высказал в среду, 11 марта, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Заявление Губерниева последовало за выступлением министра спорта Ирана Ахмада Доньямали — он назвал невозможным участие иранской сборной в мундиале, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Причина — политическая: исламская республика считает недопустимым ехать в Соединенные Штаты после убийства своего духовного лидера "коррумпированным американским правительством" и гибели тысяч иранцев в "навязанных войнах".

Дмитрий Губерниев вслед за этим написал в своем Telegram-канале, что занять место Ирана может сборная России. Прогноз комментатора выглядит весьма радужно: "Сыны Карпина в финале обыграют Мексику 8-3!!! В полуфинале дрогнет Америка, 10-7, в четвертьфинале Аргентина 13-5!!!" (пунктуация первоисточника сохранена).

Однако президент Российской премьер‑лиги Александр Алаев поспешил приземлить Губерниева, заявив, что не верит в возможность подобной замены. Алаев отметил, что "чудеса, конечно, бывают", однако "лично я в это не верю", сообщает "Матч ТВ".

Такое же мнение высказал бывший футболист сборной России Александр Мостовой. В комментарии "Спорт-Экспрессу" спортсмен полностью исключил вариант, при котором Россия может получить приглашение на чемпионат мира: "Тогда многие страны откажутся участвовать и никуда не поедут. Другие страны могут начать задавать вопрос, почему это Россия приедет на турнир?"

Осенью 2025 года западные СМИ утверждали, будто Россия подала заявку на проведение чемпионата Европы по футболу 2032 года — на случай, если провести турнир не сможет Италия, выбранная страной-хозяйкой наряду с Турцией. Однако Российский футбольный союз опроверг эти слухи, хотя и подчеркнул, что "Россия всегда готова".

Тем временем глава Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин заявил, что позиция УЕФА относительно отстранения российских сборных и клубов от соревнований в связи с проведением спецоперации осталась неизменной, однако "посмотрим, что будет в будущем".