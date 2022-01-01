Стартовала регистрация на международную историческую интеллектуальную игру "1418"

"Волонтеры Победы" совместно с партией "Единая Россия" запустили регистрацию на международную историческую интеллектуальную игру "1418". Об этом сообщила зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель центрального штаба ВОД "Волонтеры Победы", председатель центрального совета сторонников "Единой России" Ольга Занко.

Игра "1418" проводится в целях подготовки к международной историко-просветительской акции "Диктант Победы" и в этом году пройдет уже в шестой раз, сообщается на сайте волонтёрыпобеды.рф. В 2022 году игра вошла в Книгу рекордов России как самая массовая интеллектуальная историческая онлайн-игра, посвящённая событиям Великой Отечественной войны. А в 2025 году уже свыше 80 тысяч человек из 60 стран мира смогли проверить свои знания о подвигах героев.

"2026 год объявлен президентом России Годом единства народов России. Поэтому мы посвящаем игру "1418" теме нашего исторического единства. Мы напоминаем непреложный факт: Великую Победу одержал единый многонациональный советский народ. Приглашаем всех присоединиться, тем более игра поможет лучше подготовиться к международной акции "Диктант Победы", – сказала Ольга Занко.

Игра будет состоять из двух блоков, каждый из которых включает десять вопросов, связанных с историей Великой Отечественной и Второй мировой войн и направленных на увековечение памяти о Героях Советского Союза, которые, независимо от их национальной принадлежности и рода войск, внесли неоценимый вклад в защиту Родины.

Объединит игра участников не только из России, но и из-за рубежа.