В ФРГ рассказали, как Путин помог Трампу осознать ошибку в отношении Ирана

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, вероятно, осознал, что допустил ошибку в отношении Ирана.

Как пишет Berliner Zeitung, из-за боевых действий на Ближнем Востоке и вызванной этим неразберихи на энергетических рынках "самому Трампу грозит политический ущерб в виде проигрыша на предстоящих выборах в Конгресс, потому что избиратели не хотят постоянно платить за бензин по заоблачным ценам".

Издание предположило, что во время созвона с российским лидером Трамп "пришел к выводу, что высокие цены на нефть выгодны России, но вредят ему лично". По этой причине, говорится в материале, вскоре после телефонного звонка в Кремль президент США заговорил о скорейшем прекращении войны против Ирана.

О том, что Путин и Трамп действительно обсуждали военные операции США и Израиля против Ирана, рассказал ранее спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф. Чиновник заявил, что во время созвона президентов Россия опровергла предположения о передаче Ирану разведывательных данных.

При этом Владимир Путин дважды за четыре дня созванивался с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта и его решения политическими средствами.