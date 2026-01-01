Национальный паралимпийский комитет Украины обвинил Международный паралимпийский комитет (IPC) в предвзятом отношении к украинским спортсменам на Паралимпиаде-2026, которая проходит в Италии. При этом российские и белорусские атлеты, как заявили в Киеве, пользуются неожиданно широкой поддержкой.

НПК Украины жалуется на "очевидный рост особой лояльности IPC к российскому и белорусскому паралимпийским комитетам". Напомним, российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с государственным флагом и гимном.

При этом украинские спортивные чиновники заявляют о "беспрецедентных проявлениях давления" на спортсменов с Украины. Недовольство НПК вызвало, в частности, отсутствие разрешения устраивать общекомандные сборы в холле дома, где живут атлеты. Дискриминацией на Украине сочли запрет лыжнице Александре Кононовой выйти на церемонию награждения в серьгах с политическими лозунгами, сообщает РИА Новости.

Ранее предводитель киевского режима Владимир Зеленский назвал "гадким" и "неприятным" участие российских спортсменов в Олимпиаде и Паралимпиаде. В Кремле в ответ напомнили про недопустимость политизации спорта. Спикер МИД России Мария Захарова подчеркнула, что призыв Зеленского к травле русских спортсменов — это "чудовищная нацистская риторика".

При этом Международный олимпийский комитет пресек попытки украинцев превратить соревнования в политическое шоу. Украинского скелетониста Владислава Гераскевича дисквалифицировали за шлем с фотографиями погибших украинских спортсменов. Многочисленные предупреждения и предложения сменить шлем Гераскевич проигнорировал. МОК счел, что подобное пренебрежение общими для всех атлетов правилами грозит хаосом, поэтому украинцу пришлось отправиться домой.