Политолог Камкин раскрыл истинную цель Трампа по Ирану

Скачок мировых цен на энергоресурсы ударит, прежде всего, по экономике Евросоюза - это признают сами европейцы. Но готовы ли политики Старого Света изменить свой курс и вернуться к сотрудничеству с Россией? Может ли, наоборот, произойти так, что США поставят экспорт нефти и газа в Европу под свой полный контроль?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с доцентом Финансового университета при правительстве России Александром Камкиным.

"Если Европа не одумается, не вернется к нормальному диалогу с Россией и не перестанет делать вид, что борется за мир во всем мире, снабжая оружием преступный киевский режим, то ей в среднесрочной и долгосрочной перспективе ничего хорошего не грозит. План Трампа заключается не в его блистательной победе над Ираном. А полный передел цепочки поставок и разрыв постглобализации на большие мега-блоки", - отметил он.

