Обстановка в районе Персидского залива с каждым днем лишь усугубляется: свежие сводки

Дальнейшую эскалацию конфликта в Ближневосточном регионе и пути его урегулирования Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с президентом ОАЭ. Российский лидер выразил особую признательность Мухаммаду ибн Заид Аль Нахайяну за помощь многочисленным российским гражданам, оказавшимся на территории Эмиратов в разгар кризиса.

Ранее Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры высказались за скорейшее прекращение боевых действий в Ближневосточном регионе и разрешение кризиса за столом переговором. Обстановка в районе Персидского залива с каждым днем лишь усугубляется.

Репортаж Лилии Акиньшиной