Семь украинцев, не успев ступить на родную землю, тут же сделали фото на память. Хоть лица им и хорошенько заретушировали, но видно - настроение у позеров отличное. Дружно подняли пальцы вверх. Хотя киевские пропагандисты уже создали им образ страдальцев, которых венгерские изверги якобы держали в наручниках целых 28 часов. Один даже успел упасть в обморок.

Кадры их задержания: подозрительные машины якобы инкассационной службы "Ощадбанка" остановили на трассе под Будапештом. За броней авто венгерские спецслужбы обнаружили доллары, евро и золотые слитки. В украинском банке заявили, что это был обычный провоз наличных из одного место в другое. Но таможенная служба Будапешта заподозрила Киев, у которого и так довольно запятнаная репутация, в отмывании денег. И не только. (

"Налоговая служба собирается расследовать преступление более серьезное, чем отмывание денег. Например, поддерживали ли перевозчики связь с террористическими организациями и дошла ли до них какая-либо часть огромной суммы, предназначенной для Украины", - пишут СМИ.

До оппозиции точно дошла, говорит представитель венгерского парламента, ссылаясь на службы нацбезопасности.

"Украинцы финансируют партию "Тиса". Есть данные, куда идут эти деньги и как они переправляются через Венгрию! Причем конфискованные средства "Ощадбанка" подозрительно совпадают с той суммой денег, которая, по словам лидера партии "Тиса", была необходима для его предвыборной кампании", - заявил Золтан Ковач, представитель правительства Венгрии.

Партия "Тиса" - искусственно выращенное детище европейских кураторов. Ее задача была в том, чтобы усилить иностранное влияние на национальную политику Венгрии, который будет беспрекословно исполнять указания Брюсселя. Это явный противовес политическому гиганту – партии, возглавляемую Виктором Орбаном. Ведь он, в отличие от закоренелых ненавистников России, наоборот, связи с Москвой рвать не хочет. А вот с евробюрократами готов биться, выступая против миграции, разбазаривания европейских денег и поставок оружия Украине. Как и с ее вступлением в Евросоюз.

Глава венгерского МИДа заявляет, что с января через Венгрию перевезли более полутора миллиардов евро: "900 миллионов долларов, 420 миллионов евро, ну и 146 килограммов золота, видимо, чтобы поддерживать своего кандидата, чтобы тот не упал. Причем эти фургоны с деньгами и золотом были задержаны на шоссе, ведущем не в сторону Украины, а на юг Венгрии. И мой вопрос - что эти деньги там делали? Нам говорят это транзакция из одного банка в другой. Мне кажется, такое последний раз было в каменном веке".

Да и на Украину в свое время американские кураторы тоже тоннами ввозили наличные. Киевский режим - имея большой опыт - видимо, решил устроить "майдан венгерский". Среди инкассаторов оказался и бывший сотрудник украинской разведки. К слову, недавно европейские покровители неплохо провернули похожие схемы в Молдавии и Румынии. По этому поводу даже американский вице-президент был шоке: "Угроза, которая меня больше всего беспокоит по отношению к Европе, это не Россия, не Китай, не любой другой внешний игрок, а угроза изнутри, отступление Европы от ее фундаментальных ценностей".

Зеленский нагло требует от Венгрии разблокировать одобренные Европой 90 миллиардов евро. И даже угрожает Орбану. Мол, готов отправить украинских молодчиков на разговор. Хотя сам же шантажирует Будапешт нефтью. Блокировка трубопровода "Дружба" длится уже полтора месяца. И даже венгерскую специальную комиссию, которая приехала, чтобы проверить "Дружбу", в Киеве хамски обозвали туристами.