Уже почти 500 отделений Промсвязьбанка работают в новых регионах

Уже почти 500 отделений Промсвязьбанка работают в ДНР и ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях. В новых четырех регионах установлено свыше трех тысяч банкоматов. Об этом на встрече премьеру Михаилу Мишустину доложил председатель финансовой организации Петр Фрадков.
Банк входит в пятерку крупнейших в России. ПСБ обеспечивает более 50 процентов кредитования на развитие Донбасса и Новороссии. Финансовая организация, являясь опорным банком оборонно-промышленного комплекса, активно участвует в программах по льготной ипотеке в приграничных регионах, оказывает поддержку бизнесу, реализует социальные проекты. Например, в создании спортивной инфраструктуры.
На встрече глава кабмина подчеркнул - важны работы не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах, чтобы качественные услуги могли получать как можно больше россиян.
"Очень важно, чтобы развитие нашей страны шло равномерно, и положительные изменения должны происходить по всей стране, во всех субъектах федерации. Чтобы создавались новые рабочие места, чтобы появлялись новые предприятия, чтобы строилась необходимая инфраструктура – инженерная, социальная, ЖКХ, чтобы развивалась медицина. Чтобы образовательные учреждения были качественными, новыми. Чтобы также создавались общественные пространства. Знаю, что банк активно участвует в таких программах", - сказал премьер.