Уже почти 500 отделений Промсвязьбанка работают в новых регионах

Уже почти 500 отделений Промсвязьбанка работают в ДНР и ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях. В новых четырех регионах установлено свыше трех тысяч банкоматов. Об этом на встрече премьеру Михаилу Мишустину доложил председатель финансовой организации Петр Фрадков.

Банк входит в пятерку крупнейших в России. ПСБ обеспечивает более 50 процентов кредитования на развитие Донбасса и Новороссии. Финансовая организация, являясь опорным банком оборонно-промышленного комплекса, активно участвует в программах по льготной ипотеке в приграничных регионах, оказывает поддержку бизнесу, реализует социальные проекты. Например, в создании спортивной инфраструктуры.

На встрече глава кабмина подчеркнул - важны работы не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах, чтобы качественные услуги могли получать как можно больше россиян.