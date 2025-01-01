В ночь на среду, 11 марта, киевский режим предпринял атаку с применением ударных БПЛА самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край). Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

Как подчеркнуло ведомство в своем Telegram-канале, эта станция обеспечивает подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток". Украина своими действиями попыталась сорвать поставки российского газа европейским потребителям.

С 23:47 вторника, 10 марта, до 05:08 среды, 11 марта, средства российских зенитных ракетных войск сбили четыре украинских дрона. Еще два украинских БПЛА было перехвачено истребительной авиацией, три аппарата были уничтожены расчетами мобильных огневых групп. Кроме того, еще один украинский БПЛА самолетного типа сбит над компрессорной станцией днем 11 марта в 15:58 минут.

Одновременно с этим киевский режим задействовал 14 ударных БПЛА для атак на компрессорную станцию "Береговая" трубопровода "Голубой поток" в районе Туапсе. Однако российские средства ПВО и РЭБ отразили все удары — ущерб не допущен.

Ранее в пресс-службе "Газпрома" рассказали, что с 24 февраля объекты компании подвергались атакам со стороны украинских националистов 12 раз. Речь идет про критически важную энергетическую инфраструктуру, которая обеспечивает надежность экспортных поставок газа по газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток".

Диверсиями на трубопроводах киевский режим не ограничился. В 2025 году он санкционировал серию атак на коммерческие суда в Черном море. Российский лидер Владимир Путин предупредил, что если подобное не прекратится, наша страна может "отрезать Украину от моря", несдобровать и пособникам террористической деятельности Киева.