Евросоюз может выделить Украине средства в форме двусторонних кредитов — это не потребует одобрения всех членов интеграционного объединения. О таком варианте, рассматриваемом в Брюсселе, рассказали осведомленные источники.

По словам собеседников Pоlitico, альтернативные варианты финансирования киевского режима изучаются в ЕС после того, как Венгрия ветировала решение о выделении Украине кредита на 90 миллиардов евро.

Замысел Брюсселя состоит в том, что "Украина получит деньги от стран ЕС для финансирования своих военных усилий", даже если Венгрия и Словакия продолжат блокировать обещанный кредит. В форме двусторонних кредитов киевский режим может рассчитывать на треть заблокированной Будапештом суммы — это поможет Украине "полгода оставаться на плаву".

Ранее отмечалось, что Венгрия вогнала Евросоюз в один из тяжелейших внутренних кризисов за все время. Глава венгерского МИД Петер Сийярто подчеркивал, что отказ согласовать выделение Украине кредита — это ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти.

Негодующий предводитель киевского режима Владимир Зеленский разразился угрозами и обвинениями, заявив, что если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан будет упорствовать в своем решении, это сделает его союзником президентов России и Беларуси.