Брюссель впал в бешенство из-за участия России в Венецианской биеннале

Русские идут! Точнее, возвращаются. Снова шум на всю Европу: Россия будет участвовать в Венецианской биеналле в этом году. Культурный форум, на котором наша страна представляет своих художников, артистов, творцов актуального искусства с начала 20 века. Представителей Евросовета это страшно возбудило.

Из заявления вице-председателя ЕК Хенны Вирккунен и комиссара Глена Макаллефа: "Если Фонд Биеннале продолжит принимать решение о допуске России к участию, мы рассмотрим дальнейшие действия, включая приостановку или прекращение действия гранта ЕС, выделяемого Фонду Биеннале".

Все разумные люди устали от бесконечных выходок полоумных европейских политиков, которые с пеной у рта зовут население победить Россию, отменить Россию, наказать Россию. Но причём здесь искусство? А при том! Вот типичный набор представлений о русской культуре, который формируют у простого европейского потребителя.

Пушкин, водка, балет – все явления одного порядка. В Венецианской биеналле Россия участвует с начала 20 столетия. В 1907-м Сергей Дягилев организовал грандиозную русскую экспозицию. В первой половине прошлого века в Венеции любовались полотнами Дейнеки, Кончаловского, Фалька, Петрова-Водкина. Был построен русский павильон по проекту Щусева.

Но кампания по отмене всего русского грянула в XXI столетии. Отменили традиционные летние гастроли балета Большого театра в Лондоне, впервые за 40 лет закрыли наш павильон в Венеции, концерты Валерия Гергиева отменили в нью-йоркском Карнеги-Холле, затем ретивые немцы уволили его с поста дирижёра Мюнхенского филармонического оркестра.

Слабомыслящие европейские чиновники продвигают сюжет. Культура - это лишь прикрытие имперских амбиций России. Ладно, отказались от нефти и газа, объяснив это политическими и идеологическими разногласиями. Но когда в Европе стали запрещать русский балет, музыку Чайковского, а на всех русских в Европе попытались смотреть как на злодеев и изгоев, в воздухе запахло идеями Третьего Рейха.

Попытка Европейского совета лишить Венецианскую биеналле денег, если русское искусство не будет изгнано, это страх малообразованных и ограниченных людей перед огромной великой культурой, которая будет жить и тогда, когда нынешних европейских политиков забудут, как прошлогодний снег.

Примерно так и выглядят европейские политики и очень ответственные чиновники. Отменяйте. Люди вам сами скажут: у вас в действительности всё не так, как на самом деле.