В Госдуме предложили выделять каждому новорожденному по 100 тысяч рублей

В России нужно создать систему детских государственных сберегательных счетов с первоначальным взносом по 100 тысяч рублей из федерального бюджета. Такую инициативу озвучил в среду, 11 марта, лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Парламентарий уточнил, что речь идет про выделение указанной суммы на каждого ребенка, который родится в России. Деньги поступят из бюджета на именной спецсчет. По достижении совершеннолетия молодой россиянин сможет получить всю сумму со счета, с учетом накопившихся процентов.

Миронов заявил, что эта мера поможет обеспечить юным гражданам "равный старт при вступлении во взрослую жизнь", а также "снять основной психологический барьер для создания семьи и рождения первого ребенка у молодых семей".

Однако политик, которого цитирует РИА Новости, не объяснил, где госбюджет должен взять деньги на финансирование этой инициативы.

Несколькими годами ранее Миронов вносил на рассмотрение Госдумы законопроект о ежемесячных выплатах семьям с детьми из расчета по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Парламентарий предлагал ввести гарантированный базовый доход для этой категории граждан, а затем — распространить такую концепцию на всех россиян.

Звучала и инициатива брать пример с нефтедобывающих стран Персидского залива — там часть доходов государства от добычи минерально-сырьевых ресурсов направляется на счета, которые власти открывают при рождении каждого ребенка. Критики этой идеи указывали, что Россия слишком велика в сравнении с 10-миллионным населением ОАЭ, где практикуется подобное перераспределение нефтяных доходов.