Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что Украина не ограничилась угрозами ему лично — теперь украинцы угрожают семье венгерского политика.

Ранее предводитель киевского режима Владимир Зеленский, раздосадованный отказом Венгрии поддерживать инициативы Брюсселя по спонсированию Украины, пригрозил дать адрес Орбана украинским боевикам, чтобы те поговорили с премьер-министром "на своем языке".

Вслед за этим отставной генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко заявил, что "адрес Орбана нашей организации не нужен", поскольку и так хорошо известно, "где он живет, где он ночует, где он пьет пиво, вино, курит кальян, где гуляет, даже с кем встречается и так далее", поэтому "пусть Орбан подумает о своих пятерых детях, шести внуках".

Виктор Орбан подтвердил в социальных сетях, что угрозы поступают членам его семьи. Политик написал, что "всё хорошо, но всему есть предел". Кроме того, Орбан позвонил дочерям с просьбой беречь себя, не бояться угроз и поговорить с внуками постарше, которые "уже понимают". Как сообщает РИА Новости, венгерский премьер подчеркнул, что "в такие моменты семья сплачивается, у них все хорошо".

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что публичные угрозы Зеленского в адрес Орбана являются "политическим бешенством", которое не лечится, а потому требует немедленной изоляции: "Не удивлюсь, если Зеленский под запрещенными веществами. В таком состоянии, как правило, и съезжают с катушек, не видя берегов".