Выяснилось, зачем Кирилл Дмитриев снова прилетел в США

Специальный представитель президента России, руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев находится во Флориде. Об этом рассказали в среду, 11 марта, осведомленные источники.

По словам собеседников Reuters, Дмитриев проводит встречу с представителями администрации президента Соединенных Штатов. Темой переговоров источники называют экономическое сотрудничество Москвы и Вашингтона.

Источник ТАСС, знакомый с ходом переговоров, подтвердил, что спецпредставитель российского лидера "проводит встречи с представителями администрации Трампа". Однако о содержании этих встреч информации нет.

За несколько дней до этого Кирилл Дмитриев рассказал, что обсуждает с Соединенными Штатами возможное ослабление рестрикций в отношении российской нефти, поскольку "западные санкции доказали, что они наносят ущерб мировой экономике".

Вслед за этим президент США Дональд Трамп подтвердил, что временно снимет ограничения против российской нефти до тех пор, "пока всё не нормализуется". Это встретило крайне резкую реакцию в Европе и на Украине.