Россия неоднократно доводила до сведения Турции информацию о вынашиваемых киевским режимом планах по актам саботажа и диверсиям в инфраструктуре "Турецкого потока" и "Голубого потока". Об этом напомнил в среду, 11 марта, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как подчеркнул политик вслед за сообщениями о череде атак украинских дронов на компрессорные станции "Русская" и "Береговая", новости такого рода — это "очень тревожная информация".

Особенно безответственными подобные действия киевского режима можно назвать на фоне назревающего изо дня в день энергетического кризиса в глобальном масштабе, цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости.

Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк, в свою очередь, отметил, что ударом по инфраструктуре "Газпрома" киевский режим стремится усилить хаос на рынке газа, где и так уже наблюдаются признаки энергетического кризиса из-за конфликта в Иране. Кроме того, Украина пытается разрушить репутацию России как надежного поставщика энергоресурсов, сообщает ТАСС.

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал попытки киевского режима атаковать трубопроводы "Газпрома" в Черном море энергетическим терроризмом и попыткой шантажа в свете звучащих с Запада предложения снять антироссийские санкции. Однако главе нацистского режима Владимиру Зеленскому "мир не нужен, он как огня боится прекращения западной поддержки неонацистской хунты".