Артем Чекалин прокомментировал новости про рак Лерчек: вот что он сказал

У блогера Валерии Чекалиной после рождения четверного ребенка обнаружили рак. За год без лечения он распространился по всему организму — найдены метастазы в легких, а несколько позвонков начали разрушаться.

Близкие Лерчек уверяют, что блогер просилась в больницу на обследование, но ее не отпускали из-под домашнего ареста. Возлюбленный Валерии Луис Сквиччиарини призвал всех неравнодушных молиться за Чекалину, ведь драгоценное время для лечения потеряно, и спасти блогера теперь может лишь чудо.

Сейчас Валерия находится дома. Блогера мучают невыносимые боли, лекарства не помогают. Появились данные, что Чекалина пытается договориться о лечении у известного китайского онколога, но для этого врач должен приехать в Россию.

Бывший муж Лерчек и отец троих ее старших детей также находится под домашним арестом, он не комментировал печальные новости, пока друзья и дальние родственники обсуждали произошедшее. Возможно, Артем Чекалин молчал, потому что ему, как и экс-супруге, запрещено пользоваться телефоном и интернетом.

Однако Артем смог передать свои слова через адвоката Константина Третьякова. Правозащитник сообщил, что блогер знает, что происходит с Валерией и очень сочувствует бывшей жене. "Артем Чекалин искренне сопереживает Валерии, его семья оказывает ей всестороннюю помощь и поддержку", — заявил адвокат.

Отметим, что самые близкие Лерчек от общения с прессой отказываются. Так, мама Валерии отмахнулась от журналистов и попросила ей больше не звонить.

"Отвлекаете, забираете у меня драгоценное время. Я никаких комментариев давать не буду по сложившейся ситуации. Пожалейте, пожалуйста, время, которое я провожу со своей дочерью", — заявила Эльвира Феопентова.