Небензя жестко высказался о принятой резолюции по Ирану

Осуждать атаки Ирана по странам Ближнего Востока, но при этом закрывать глаза на агрессию США и Израиля - это позор и двойные стандарты. Так прокомментировал наш постпред при ООН Василий Небензя принятую Совбезом резолюцию.

Документ, подготовленный Бахрейном, призывает Тегеран прекратить удары по соседним государствам, но не упоминает о причинах и зачинщиках конфликта. Россия при голосовании воздержалась, предложив свой максимально деполитизированный проект, который призывает все стороны к прекращению огня и осуждает любые удары по мирным жителям и гражданскими объектам. Принять нашу резолюцию не удалось - против выступили США и Латвия.