Небензя жестко высказался о принятой резолюции по Ирану

Осуждать атаки Ирана по странам Ближнего Востока, но при этом закрывать глаза на агрессию США и Израиля - это позор и двойные стандарты. Так прокомментировал наш постпред при ООН Василий Небензя принятую Совбезом резолюцию.
Документ, подготовленный Бахрейном, призывает Тегеран прекратить удары по соседним государствам, но не упоминает о причинах и зачинщиках конфликта. Россия при голосовании воздержалась, предложив свой максимально деполитизированный проект, который призывает все стороны к прекращению огня и осуждает любые удары по мирным жителям и гражданскими объектам. Принять нашу резолюцию не удалось - против выступили США и Латвия.
"Это голосование – лакмусовая бумажка и, простите за выражение, "проверка на вшивость". Ни одна из выступивших против или воздержавшихся делегаций так и не смогла объяснить, чем именно не устроил их подготовленный нами текст. Они только что отклонили возможность направить по линии Совета недвусмысленное требование к немедленному прекращению боевых действий и урегулированию любых споров мирными средствами. Это в очередной раз наглядно показывает, что все громкие заявления этих стран о приверженности международному праву, уставу ООН и миру – не более чем пустой звук", - отметил Небензя.