Лерчек ложится на химиотерапию в государственную больницу: денег на лечение в частной клинике нет

У блогера Валерии Чекалиной обнаружили рак желудка. Онкологическое заболевание выявили сразу после четвертых родов. Оказалось, что опухоль возникла еще год назад, но без лечения рак распространился по всему организму — найдены метастазы в легких, а несколько позвонков начали разрушаться.

Близкие Лерчек уверяют, что блогер просилась в больницу на обследование, но ее не отпускали из-под домашнего ареста. Возлюбленный Валерии Луис Сквиччиарини призвал всех неравнодушных молиться за Чекалину, ведь драгоценное время для лечения потеряно, и спасти блогера теперь может лишь чудо.

Сейчас Валерия находится дома. Блогера мучают невыносимые боли, лекарства не помогают. Подруга Чекалиной, блогер Алина Акилова уверяла, что Лерчек пытается договориться о лечении у известного китайского онколога, но для этого врач должен приехать в Россию. Теперь же выяснилось, что это не так. Денег на лечение у многодетной мамы нет.

По данным Mash, Чекалина ложится на курс химиотерапии в московскую госбольницу. Говорилось также, что блогер сама попросила отсрочку лечения, чтобы побыть с новорожденным сыном. Но оказалось, что госпитализировать Лерчек не удалось, так как необходим врачебный консилиум, а собрать его срочно не получилось.

"Сейчас она дома — медики ставят сильные обезболивающие капельницы, из-за которых она большую часть времени спит", — сообщил инсайдер.

За детьми Чекалиной присматривает мать Эльвира. Луис Сквиччиарини отменил работу в танцевальной студии, он убрал из расписания все занятия до мая.

Семья Лерчек не объявляла сбор денег на лечение, но родственники и друзья уже скинулись. Откликнулся и Артем Чекалин. По словам его адвоката, бывший муж помогает Валерии, но из-за запрета на общение не может поддержать лично.