Бастрыкин запросил доклад о нападении с битами на семью на Камчатке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о нападении на семью на Камчатке из-за парковки.

Инцидент произошел в Петропавловске-Камчатском. Группа приезжих с битами и дубинками напала на семью из-за парковочного места возле многоэтажного дома. В результате отец и сын получили травмы различной степени тяжести. Также пострадала мать, пытавшаяся прекратить драку. Пострадавшие госпитализированы.

Один из нападавших допустил публичные оскорбления в адрес потерпевших, сообщили в региональном главке СКР.

Возбуждено уголовное дело. Бастрыкин распорядился забрать дело у МВД и поручить его Следственному комитету. Особое внимание глава СК поручил уделить правовой оценке публичных высказываний участников конфликта.