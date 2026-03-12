Песков обозначил требования к Telegram для работы в России

Единственным способом для мессенджера Telegram продолжить работу в России без ограничений является выполнение законов страны.

Руководству платформы придется найти компромисс с регулирующими органами, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят", - перечислили в Кремле три условия для избежания блокировки Telegram.

По информации СМИ, Telegram могут полностью заблокировать с 1 апреля. Роскомнадзор не подтвердил и не опроверг эту информацию. Работа мессенджера в настоящий момент замедлена.