Цена барреля нефти превысила 100 долларов

Нефть продолжает расти в цене. По данным торгов, стоимость одного барреля нефти марки Brent превысила сто долларов.

Иран в ходе конфликта с США и Израилем перекрыл Ормузский пролив. Судоходство на ключевом маршруте поставок энергоресурсов из стран Персидского залива практически остановилось. В результате 9 марта цены на нефть марки Brent поднимались на 31% - выше 119 долларов за баррель. Однако к вечеру того же дня они перешли к снижению до 90,86 доллара за баррель.

Утром 12 марта на торгах апрельский фьючерс на WTI подорожал на 9,26% - до 95,33 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов по состоянию на 6:26 поднялась на 9,42% - до 100,64 доллара, передает РИА Новости.