Дмитриев рассекретил содержание переговоров во Флориде

Глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев раскрыл содержание переговоров с американскими представителями. Встреча глав рабочей группы по экономическому взаимодействию России и США прошла во Флориде.

Переговоры представителей двух стран состоялись накануне. Вашингтон на ней представляли спецпосланник Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум. Российскую делегацию возглавлял специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

Как сообщил Дмитриев, темой обсуждения стал кризис на глобальном энергетическом рынке. Стороны рассмотрели перспективные проекты, способные содействовать восстановлению российско-американских отношений, написал спецпредставитель президента России. Он подчеркнул, что многие страны, и в первую очередь США, начинают лучше понимать значение нефти и газа из России для мировой экономики. Понимают они и то, что санкции против Москвы неэффективны.