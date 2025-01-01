Всех обманули: появилась жуткая версия пропажи Усольцевых

Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной и собакой Ладой пропали 28 сентября 2025 года. Семья отправилась в однодневный поход к горе Буратинка и перестала выходить на связь. На днях появились новости, что Усольцевых нашли в шурфе — вертикальной горной выработке небольшой глубины.

Говорилось, что тела достали и передали судмедэкспертам. Жуткая версия произошедшего гласила, что вся семья провалилась в расщелину и погибла мучительной смертью. Информацию распространили в чатах, посвященных поискам Усольцевых. О произошедшем рассказала местная жительница, которая заявила, что знакома с результатами расследования.

Подкреплялись слухи сообщениями о том, что поиски возле Кутурчина возобновлялись в феврале. В Минском сельсовете подтверждали, что из Красноярска приезжала поисковая группа.

Волонтеры, не теряющие надежды найти Сергея, Ирину и маленькую Арину, бросились проверять информацию. Смущал поисковиков один момент, якобы страшную находку зафиксировала фотоловушка, установленная для наблюдения за зверями.

Проверив данную информацию, волонтеры испытали разочарование. В Сети опять всех обманули. Депутат Законодательного собрания Красноярского края Алексей Кулеш, который лично участвует в организации поисков, в беседе с "АиФ" рассказал, что в районе поисков Усольцевых нет фотоловушек, а данные об обнаружении пропавших не просто ошибка, а циничный фейк.

"Сообщения об обнаружении тел Усольцевых — это фейк. К тому же район исчезновения семьи не является особо охраняемой природной территорией, и никаких специальных режимов для животных там не предусмотрено, поэтому и фотоловушек там нет", — заявил Кулеш.