Заморозки придут в Москву: сколько они продлятся и какой будет погода в ближайшие дни

В Москве в ближайшие дни сохранится необычайно теплая для середины марта погода. Температура значительно выше климатической нормы и больше соответствует показателям второй половины апреля, в один голос говорят синоптики.

Сколько продержится тепло?

12 марта в столице ожидается до 15 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба. Ожидается облачность, но местами сквозь облака будет пробиваться солнце.

Такая теплая погода продержится в Центральной России как минимум до конца недели. При такой температуре сугробы будут стремительно уменьшаться. Однако полного таяния снега пока ожидать не стоит. Это произойдет не раньше начала апреля, сообщили ранее синоптики. Тем не менее, из-за снежной зимы и обильного таяния ожидается сложная ситуация с половодьем.

Заморозки близко

Сколько продлится теплая погода, пока сказать точно невозможно. Накануне мы писали, что уже с 18 марта аномальное тепло сменится похолоданием. Правда, будет оно небольшим. По прогнозам, в Москве и Подмосковье будет +1..+6.

Синоптики не исключают, что в дневное время возможен и переход ниже 0 градусов. А вот по ночам вполне возможны ощутимые морозы до -10. По словам специалистов, для этого времени года суточные перепады в 10 градусов являются нормой и главным признаком наступившей весны.

Еще от "ТВ Центра":

Возвращение строгой математички и замена Ефремова: подробности грядущих премьер >>

Третья мировая война в предсказаниях Жириновского: самое страшное впереди >>