Четверых исполнителей теракта в "Крокусе" приговорили к пожизненным срокам

Сегодня в Москве суд огласил приговор исполнителям и пособникам теракта в "Крокус Сити Холле", в результате которого погибли 149 человек. Всего на скамье подсудимых - 19 обвиняемых.

Уже известно, что четверо исполнителей теракта получили пожизненное заключение. Это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Все четверо внесены в перечень террористов и экстремистов.

Отбывать наказание они будут в колонии особого режима.

Еще 11 пособников исполнителей теракта также получили пожизненные сроки. Еще четверо приговорены к различным срокам: от 20 до 22,5 года колонии.

Жертвами террористического акта в марте 2024 года стали 149 человек.

