Психологическая отметка в 100 долларов за баррель снова пройдена. Снижение цен на нефть было недолгим. Подъем вверх - за день сразу на 9 процентов. Сеансы психотерапии из Вашингтона на тему, что это все ненадолго, рынок не успокоили. Более убедительными для трейдеров стали горящие танкеры. КСИР за два дня атаковал в Персидском заливе сразу 6 судов и доказал серьезность своих заявлений о блокировке Ормузского пролива. Угрозы США не просто продолжать бомбардировки Ирана, но и ужесточать их, тоже взвинчивают цены на энергоресурсы.

"Уже нарушены глобальные цепочки поставок по всему миру. И это касается не только нефти. Но и газа, удобрений, металлов, нефтехимии. Чтобы устранить последствия, потребуются месяцы", - отметил Джефф Кьюрри, экономист, специалист по исследованиям сырьевых рынков.

Накануне 32 страны-члена международного энергетического агентства договорились о крупнейшем в истории организации высвобождении нефти из стратегических резервов. Рекордные 400 миллионов баррелей. Но при существующем масштабе бедствия это все равно, что тушить пожар из водяных пистолетов.

США высвободят из резерва 172 миллиона баррелей нефти. Американские потребители верят не обещаниям, а своим глазам и стремительно пустеющему кошельку. Американцы в лучших советских традициях заправляются впрок. Канистрами.

Конфликт в Иране больно ударит по цене дизельного топлива

Дизельное топливо оказалось самым уязвимым продуктом в ближневосточном конфликте. Его стоимость напрямую влияет на рынок грузоперевозок, сельское хозяйство, горнообывающую промышленность. В Старом Свете за 10 дней дизель подорожал на 55 процентов. Пока граждане изливают в соцсетях негодование по поводу того, что за их счет финансируется уже вторая война, их так называемые лидеры вцепились в антироссийские санкции и, похоже, готовы стоять до последнего европейца.

О санкциях против Израиля или США, развязавших неспровоцированную агрессию против Ирана, Эммануэль Макрон даже не заикается. Свои двойные стандарты коллективный запад пытается узаконить и на полях ООН. Совбез ООН принял резолюцию, осуждающую удары Ирана по соседним странам. От Тегерана потребовали немедленно прекратить атаки. Детали того, что же их спровоцировало и кто зачинщик, мало кого интересуют. Россия и Китай при голосовании воздержались.

Москва предлагала свой деполитизированный проект резолюции. В нем -прекращение огня всеми сторонами и осуждение ударов по гражданским целям. Против принятия документа выступили США и Латвия. По данным официального Тегерана, жертвами неспровоцированной агрессии против Исламской республики уже стали почти 1350 мирных жителей.