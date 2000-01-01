В Тегеране разбирают завалы на месте падения ракет США и Израиля

В Тегеране спасатели разбирают завалы на месте падения израильских и американских ракет. Руины освещают лишь фонарики и искры от разорванных кабелей. Искать выживших под обломками зданий помогают служебные собаки.

США и Израиль призывают население не приближаться к военным базам и другим объектам, которые являются потенциальными целями, однако с начала ударов по Ирану погибли уже свыше 2000 человек - и в большинстве своем это мирные жители.

С каждым днем все сложнее ситуация и в Ливане. Израиль под предлогом борьбы с группировкой "Хезболла", которая поддерживает Иран, бьет по южным районам соседнего государства и пригородам Бейрута. Этой ночью ЦАХАЛ начал новую волну атак, одна из которых пришлась по набережной в ливанской столице. По предварительным данным, погибли семь человек, больше 20 пострадали.

Стороны конфликта на Ближнем Востоке наносят друг другу ответные удары

По данным властей Ливана, с начала эскалации погибли 600 человек, 800 000 были вынуждены покинуть свои дома. В ответ "Хезболла" заявила о начале военной операции против Израиля и за сутки запустила более 100 ракет. Эта атака стала самой массированной за последнее время.

Наносит ответные удары по Израилю и Иран. Вопреки заявлениям центрального командования армии США о том, что практически все иранские ракетные пусковые установки, объекты ПВО и военно-морские базы уничтожены, СМИ публикуют кадры из подземных комплексов, где КСИР сосредоточил готовые к применению скоростные беспилотные катера, противокорабельные ракеты и морские мины. Именно с помощью этих средств за последние сутки были атакованы сразу несколько стратегических объектов в странах Персидского залива.

В результате иранских ударов в аэропорту Бахрейна загорелись топливные резервуары. Авиагавань в том числе используется в качестве военной базы ВМС США. В районе города Басра на юге Ирака иранские беспилотники поразили два танкера. Погиб один член экипажа, 38 человек удалось спасти.

А это кадры мощного пожара на нефтебазе в порту Омана. Этот крупный терминал позволял странам Персидского залива перевозить нефть в обход Ормузского пролива. Теперь работа порта приостановлена.