Собянин: С 2011 года было благоустроено 64 набережные Москвы-реки

В Москве за последние 15 лет благоустроили почти 65 набережных Москвы-реки - это более сотни километров береговой полосы. И, как рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин, наиболее масштабные работы провели в прошлом году.

Так, главным событием стало открытие Царской набережной в музее-заповеднике "Коломенское". Москвичи получили живописный длинный променад около воды. Там установлены многочисленные беседки с качелями и оригинальная подсветка, которая создает волшебную атмосферу в вечернее время. А зимой работает самый протяжённый в России каток.