Мощные взрывы прогремели в иранской Басре в результате атаки безэкипажных катеров

Серия атак беспилотников и безэкипажных катеров вызвала мощные пожары В Иране и на юге Ирака. Атакованы два нефтяных танкера в районе иранского порта Басра и одно из крупнейших месторождений "Меджнун", сообщает иракское агентство Shafaq News.

Как передает агентство со ссылкой на источники в силовых структурах, на танкерах, которые принадлежат иностранным компаниям, произошел сильный взрыв, возник пожар. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие, эвакуированы 25 членов экипажа. Спасательные службы заняты тушением пожара, акваторию проверяют на возможные разливы нефти.

Тем временем несколько беспилотников атаковали нефтяное месторождение "Меджнун" на юге Ирака, недалеко от иранской границы. По предварительной оценке, разрушений инфраструктуры и жертв среди персонала на месторождении нет. По данным агентства, это уже вторая атака на объект за последние дни.