"Газель" сдуло с дороги в Башкирии

Зима явно не торопится прощаться с жителями Омска. На город обрушилась сильнейшая метель. Ветер порывами до 25 метров в секунду сбивал людей с ног.

На улицах - снежные заносы. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. В области на ряде трасс, в том числе, федеральных, временно ограничено движение для грузового и пассажирского транспорта.

А в Башкирии накануне буквально сдуло с дороги "Газель". Сильным порывом ветра автомобиль опрокинуло на бок. Сегодня в регионе метель и гололедица. Водителей просят выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров.