На ЛАЭС установили новый ярус защитной оболочки реактора энергоблока

Вес почти 300 тонн, но точность ювелирная. Погрешность - миллиметры. На Ленинградской атомной электростанции - ключевое событие года. На здание ядерного реактора ставят очередной ярус внутренней защитной оболочки.

"Ярусов будет четыре. По цилиндрической части это четыре, и два яруса будет по купольной части. Мы их называем первую часть юбка, а вторая, когда уже накрывается, это тюбетейка. Она просто так по форме идет", - рассказал Павел Мозеров, руководитель проекта управления строительно-монтажных работ.

Собирали конструкцию на специальном стапеле. Вручную сваривали огромные сегменты из 6-миллиметровой углеродистой стали. Размеры впечатляют. Сейчас это одна из самых масштабных атомных стройплощадок в России. Значение тоже сложно переоценить. Здесь куют энергетический щит страны.

И вот цилиндрический ярус зависает над землей. Все ждут - так проверяют прочность строп. Ветер 10 метров в секунду - не помеха. Работает мощный гусеничный кран - поднимет и пять таких ярусов. В мире подобных тяжеловесов не больше десятка.

Вся операция - больше шести часов. Стальной ярус станет частью внутренней защитной оболочки ядерного реактора. Создаст герметичную зону, выдержит высокую температуру и даже землетрясение. А будет еще и наружная оболочка - она защитит реактор от ударной волны и ураганов - штормовые ветра в Ленинградской области не редкость. Беспрецедентные требования безопасности атомных объектов Россия ввела после аварии на Фукусиме - катастрофа случилась ровно 15 лет назад.

"Ленинградская атомная электростанция является и точкой опробирования ядерных технологий, и в каком-то смысле станцией выученных уроков. Применительно к фукусимским результатам, это уже достаточно давно реализуемые у нас подходы в безопасности атомных энергоблоков", - отметил Алексей Лихачев, генеральный директор госкорпорации "Росатом".

Строительство энергоблоков на ЛАЭС идет поэтапно. Два в строю. Третий - проект нового поколения. Это его уже облачают в защиту. Четвертый энергоблок поднимается над котлованом. Летом там установят корпус ловушки расплава. До 2042 года в России введут в строй 38 новых атомных энергоблоков - их мощности хватит на 60 миллионов квартир.