Зеленский посетовал на давление со стороны США

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на давление со стороны США для окончания конфликта.

Украинский лидер уверен, что на него оказывается большее давление, чем на его российского коллегу Владимира Путина.

"Я надеюсь, что они (США – прим. ред.) нам помогут, но нам нужно больше давления на Россию, а не на меня", - сказал он в интервью Politico.

Зеленский добавил, что Украина рассчитывает на переговоры и доверяет США в этом вопросе.

Как сообщает Politico, слова украинского лидера прозвучали через неделю после того, как президент США Дональд Трамп выразил недовольство Киевом – он заявил, что Зеленскому нужно "взять себя в руки" и заключить сделку.