Максима Галкина* уличили в измене: крутит шашни в Европе пока Пугачева сидит дома с детьми

Алла Пугачева покинула Россию вслед за мужем Максимом Галкиным* четыре года назад. 76-летняя артистка вынуждена скитаться по миру. Сейчас она живет на Кипре и ведет жизнь простой домохозяйки: ходит по магазинам и воспитывает детей-подростков Гарри и Лизу.

Здоровье не позволяет Алле Борисовне путешествовать по миру. Зато ее 49-летний муж ни в чем себе не отказывает. Максим* то на гастролях, то в отпуске. Иноагент колесит по свету, пока жена ведет домашние дела.

В последнее время Галкин* заметно преобразился — подкачался, сделал стильную стрижку. Народ стал подозревать, что комик только прикрывается необходимостью часто отлучаться из дома по работе, а на самом деле крутит шашни в Европе.

Поклонники Примадонны всерьез считают, что Галкин* все чаще сбегает от жены под любыми предлогами: то у него концерты, то тренировки, то поездки по историческим местам. Общество стремительно стареющей супруги иноагенту заменили концерты, вечеринки и друзья.

По одной из версий, которая активно обсуждается в Сети, у Галкина* роман с кем-то из его концертной команды. "Развлекается с кем-то в Европе, пока Пугачева сидит дома с детьми"; "Максим* подозрительно похорошел в последнее время, неспроста"; "А кто его постоянно снимает на гастролях, наверняка у него роман", — рассуждают поклонники Пугачевой.

Интересно, что Галкин* в последнее время стал игнорировать важные для Примадонны даты. Так, в этом году он оставил жену одну 1 марта. В этот день Алла Борисовна традиционно отмечает начало весны. Уже много лет Пугачева собирает за одним столом самых близких людей и вместе с ними радуется окончанию зимы. В этот год Максим* не посчитал нужным быть рядом с женой, он улетел в Великобританию.

И даже 8 марта Алла Борисовна все еще была одна. Муж не удосужился поздравить ее хотя бы в соцсетях.

*Признан в России иноагентом.