ФСБ предотвратила теракт против российского военного в Крыму

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который готовился против высокопоставленного военнослужащего в Севастополе.

Задержан 39-летний житель Севастополя. Установлено, что он связался через Telegram с представителем запрещенной в России террористической организации, действующей под контролем спецслужб Украины, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

От своих кураторов мужчина получил задание заложить под автомобиль против высокопоставленного военнослужащего радиоуправляемую взрывчатку. Агенту Киева обозначили дату совершения теракта, но он был своевременно обезврежен.

Возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене и подготовке теракта.