Сорванный весной подснежник может обернуться для россиян тюрьмой

Сбор подснежников, ландышей, крокусов и других дикорастущих цветов может обернуться для россиян серьезными штрафами и даже реальным сроком.

Срывать эти растения запрещено, так как они находятся под охраной, рассказал SHOT юрист Евгений Мохнаткин.

"Даже если вы сорвали всего один стебелек, инспектор имеет полное право составить протокол", - отметил эксперт.

При этом покупка подснежников, ландышей и крокусов не запрещена. Ответственность предусмотрена именно за сбор и продажу цветов.

Минимальный штраф составляет от 2,5 до пяти тысяч рублей. Если правоохранители решат, что цветы срывали для продажи, то наступит уголовная ответственность. Штраф в этом случае может достигать миллиона рублей, а срок лишения свободы - четырех лет.