Европа уговорила Владимира Зеленского продолжить боевые действия еще полтора-два года. ЕС пообещал Киеву выделить деньги на продолжение конфликта, сообщило издание "Украинская правда".

Как рассказал изданию представитель правящей партии "Слуга народа", под влиянием Брюсселя Зеленский дал задание политическому руководству разработать сценарий, по которому на Украине еще несколько лет не будет выборов. Также киевский режим расписывает, как в такой ситуации будет работать Верховная рада.

Источники издания подчеркивают, что в парламенте изначально возлагали большие надежды на успех переговоров по урегулированию, за которыми должны были последовать скорые выборы. Однако конфликт вокруг Ирана поставил на паузу переговорный процесс. И теперь в Раде убеждены, что выборов на Украине в ближайшее время не будет.