Ксения Бородина рассказала о борьбе с раком: "В такие моменты хочется тишины, покоя и поддержки"

У блогера Валерии Чекалиной обнаружили рак желудка. Онкологическое заболевание выявили сразу после четвертых родов. Оказалось, что опухоль возникла еще год назад, но без лечения рак распространился по всему организму — найдены метастазы в легких, а несколько позвонков начали разрушаться.

Звезды шоу-бизнеса и блогеры переживают за Лерчек, многие просят прекратить суды и отпустить многодетную маму из-под ареста. Даже ее бывший муж Артем Чекалин через адвокатов передал слова поддержки. Не осталась в стороне от самой обсуждаемый темы и Ксения Бородина. В своем блоге она высказалась о борьбе Чекалиной с раком.

"Это жуткая история. Это то, о чем ты не можешь не думать в течение дня, но давать комментарии по этому поводу я не хочу и не буду", — заявила бывшая ведущая "Дома-2".

По словам Ксении, рядом с Лерчек сейчас ее близкие друзья Марина Горшкова и Настя Пикси. "Они не хотят выносить ничего в социальные сети и правильно делают. Помогают всем, чем могут, как и помогали всё это время. В такие моменты людям хочется тишины, покоя и поддержки", — отметила Бородина.

Напомним, ранее стало известно, что Чекалина со дня на день должна начать курс химиотерапии. Лечиться Лерчек будет в московской госбольнице. Денег на частную клинику у семьи блогера нет.

Чекалина не объявляла сбор средств на лечение, но родственники и друзья уже скинулись. Откликнулся и Артем Чекалин. По словам его адвоката, бывший муж помогает Валерии, но из-за запрета на общение не может поддержать лично.