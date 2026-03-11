Запад нарисовал мрачный сценарий будущего Украины

Война США и Ирана поглощает дорогостоящие американские зенитные боеприпасы, в которых остро нуждается Украина. Вашингтон и его союзники в Персидском заливе израсходовали сотни ракет Patriot, истощив запасы, которые могли бы быть переданы Киеву. В результате Украина может лишиться важных средств противовоздушной обороны, пишет Politico.

Как заявил изданию неназванный представитель ЕС, США отвлечены и быстро расходуют часть оружия, которое Европа хочет закупить для Украины. Это очень мрачный сценарий для Киева.

Эксперты отмечают, что на изготовление ракет уходят месяцы. А война на Украине привела к тому, что союзники по всему миру спешат разместить новые заказы. В январе Lockheed Martin согласилась утроить производство ракет Patriot — отчасти из-за требований администрации Трампа - с примерно 600 единиц в 2025 году до 2000 в год, чтобы удовлетворить растущий мировой спрос. Однако на то, чтобы заводы компании расширили мощности в достаточной степени, уйдет несколько лет.