Спасатели расширили радиус поиска пропавших в Звенигороде детей

Спасатели расширили радиус поиска пропавших в подмосковном Звенигороде детей.

В настоящее время обследовано 10 тысяч квадратных метров акватории Москвы-реки. Поиски осложняются сильным течением низкими температурами. Кроме того, началось вскрытие реки ото льда, проходит значительное количество шуги - скопления белого, пористого внутриводного льда, рассказал руководитель водолазной группы "ДобротворецЪ" Карэн Агамалян.

7 марта трое детей – 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков – ушли гулять и не вернулись. В Одинцовском городском округе были организованы масштабные поисково-спасательные работы. Одного подростка нашли мертвым 11 марта в акватории Москвы-реки, на расстоянии 800 метров от места предполагаемого провала под лед.

Поиски ещё двоих пропавших подростков продолжаются. С родственниками пропавших детей работают психологи, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.